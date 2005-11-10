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Serie B, Verona-Catanzaro: Baroni-Gorgone, chi perde rischia seriamente l'esonero

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Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 06:06Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
16.10.2026 06:06Serie B
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FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Una partita delicatissima, un vero e proprio spartiacque per due allenatori che rischiano davvero di non mangiare il proverbiale panettone. Da un lato Baroni, la vera delusione di questa prima parte di stagione: il Verona è una potenziale corazzata che però si esprime a sprazzi subendo troppi gol. Dall’altro Gorgone, reduce dalla retrocessione a Pescara e “graziato” dal ds Polito dopo la partitaccia interna col Mantova. Chi perde è fuori, non ci sono alternative. Arbitrerà il match tra l’Hellas e il Catanzaro il signor Parri di Roma.

COME ARRIVA IL VERONA

“Chi non dà il massimo resta fuori” il diktat di Baroni, convinto che il problema di una squadra costruita per vincere il campionato sia anzitutto mentale. Out Bradaric per un problema muscolare: l’ex Salernitana dovrebbe rientrare a metà novembre. Il trainer gialloblu terrà ancora fuori dalla contesa Kastanos, uno che in B si pensava fosse titolare inamovibile ma che, continuassero così le cose, potrebbe chiedere la cessione nella prossima sessione di mercato. Tra i pali si ristabiliscono le gerarchie: tocca a Leali dopo l’esperimento Perilli. Una scelta non propriamente azzeccatissima. In avanti il tandem Mosquera-Sarr, con Iannoni in rampa di lancio per una maglia da titolare in mediana. Non ci sarà Suslov, al pari di Serdar. Due forfait che limitano al massimo le scelte del mister.

COME ARRIVA IL CATANZARO

Non prenderanno parte alla gara gli infortunati Andrej Pogacar, Solomon Loubao, Frank Tchaouna e Francesco Reita. Per il resto tutti a disposizione di mister Gorgone, intenzionato a proporre in partenza una squadra più accorta e che badi anzitutto a non perdere. Si dovrebbe partire con la difesa a tre: Antonini al centro, Ruggeri e Imperiale braccetti. Dorval non sta garantendo il rendimento sperato, ma avrà ancora una chance dal primo minuto, con Frosinini sull’out opposto. In mediana l’unico certo del posto è l’esperto Petriccione, nella rifinitura provato D’Alessandro come mezzala. In avanti Pecorino favorito su tutti come partner di capitan Iemmello.

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