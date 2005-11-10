Catanzaro, Gorgone: "Verona a tratti devastante, ripartiamo dalla grande reazione"

Giorgio Gorgone è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio ottenuto al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il tecnico giallorosso ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulla reazione dopo la sconfitta contro il Mantova e sull’atteggiamento mostrato in campo contro un avversario di valore. "Ho visto una squadra non tranquilla di poter fare cose che abbiamo dimostrato di poter fare ma ho visto lo spirito, è la prima cosa che porto a casa. Sono contento per loro. So che possiamo fare molto meglio ma mi è piaciuto questo spirito battagliero contro una squadra forte”.

Gorgone ha poi ripercorso i giorni che hanno preceduto la gara, sottolineando l’importanza della risposta fornita dal gruppo dopo il passo falso contro il Mantova: “Complicata per mille motivi, reduci da una partita inaspettata contro il Mantova ma ho avuto una risposta e non avevo dubbi. I ragazzi hanno dimostrato di essere persone serie, perbene e giocato per la maglia del Catanzaro, una risposta importante che non dovevo avere, a volte si creano favole e leggende. Contento per lo spirito, la prestazione fatta con volontà”.

Il tecnico giallorosso ha quindi analizzato la partita, evidenziando come il momento della squadra abbia inevitabilmente influenzato l’approccio alla sfida. Non è mancata, tuttavia, la soddisfazione per quanto mostrato sul terreno di gioco e la consapevolezza dei margini di miglioramento: “Partita figlia del momento, ora si ricorda solo la partita contro il Mantova ma la squadra ha raccolto poco per quanto fatto. Sono molto orgoglioso, sicuro che la squadra possa fare meglio. Mettiamo dentro rabbia agonistica, sacrificio e poi quello che la squadra può fare”.

In chiusura, Gorgone ha rivolto l’attenzione agli avversari, riconoscendo i meriti dell’Hellas Verona e del suo allenatore, Marco Baroni. Il mister ha evidenziato soprattutto la pericolosità dei gialloblù nei duelli individuali, sottolineando la necessità di apportare eventuali correttivi e di avere anche un pizzico di fortuna: “Sarò banale, Baroni è un allenatore esperto. Mi dispiace dire che a tratti ho visto una squadra devastante, sull’uno contro uno. Ci sarà qualcosa da modificare, poi serve anche un pizzico di fortuna”