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Serie B, Mantova-Verona: gli scaligeri sperano nel colpaccio per agganciare i virgiliani

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Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 06:29Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
07.11.2026 06:29Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Toccherà al signor Collu di Cagliari dirigere la sfida in programma oggi pomeriggio allo stadio Martelli tra Mantova e Verona, gara tra una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione e una big che, dopo un avvio stentato e difficoltoso, sta provando a risalire la china sognando ancora la promozione diretta.

COME ARRIVA IL MANTOVA

I virgiliani vogliono tenere a distanza il Verona e proveranno ad aggiudicarsi quello che può essere considerato un vero e proprio scontro diretto. Mister Modesto riconfermerà gran parte di quella formazione tipo che ha già conquistato 18 punti in campionato, un 3-4-2-1 molto equilibrato nelle due fasi e che prevede la presenza di Ruocco come unica punta supportato da Ilie e Bragantini. Kouda-Trimboli è tandem intoccabile in mediana, così come il terzetto formato da Celli, Castellini e Tomasevic in difesa.

COME ARRIVA IL VERONA

Sono 24 i calciatori convocati da mister Baroni. Out Suslov e Bradaric, nel 4-3-3 dovrebbero trovare ancora spazio Dawidowicz e Calabresi al centro della difesa, con Zappa e De Battisti terzini. In mediana ennesima esclusione per Kastanos: l’ex Salernitana, fino a qualche tempo fa protagonista in A, potrebbe andare via a gennaio se il tecnico continuasse a escluderlo costantemente dall’elenco dei titolari. Chiavi della mediana a Edoardo Iannoni, giovane di talento che sta esplodendo definitivamente con la maglia gialloblu. In avanti Sarr e Mosquera.

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