Verona, Baroni: "Gara dominata, siamo sfortunati. Non ho bocciato Leali"

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Verona-Catanzaro, match terminato 2-2. Tra gli argomenti trattati, oltre alla partita in sé, anche le sue scelte e i singoli: "Stasera abbiamo dominato, i dati ce lo dicono, ma in area dobbiamo far meglio. Sia nella nostra che in quella avversaria. La squadra gioca, crea e segna, ma abbiamo un problema che ogni due tiri prendiamo un gol. Sono incazzato, ma sono anche fiducioso e credo che sistemeremo tutto. Siamo poi anche sfortunati: anche stasera, con l’infortunio di Cerbone, ci siamo ritrovati in dieci negli ultimi minuti. Gli altri cambi? De Battisti ha preso una botta e volevo sostituirlo, mentre Sarr era calato un po’.

Per avere energie fresche ho messo Akale esterno perché quello è il suo ruolo. Ho tolto Livramento perché anche lui era calato e aveva un giallo addosso. Cerbone è un ragazzo che sta crescendo e che deve imparare a gestire le energie e l’emotività. Ora vediamo l’infortunio, anche se penso che abbia avuto un problemino al legamento. Zappa ha energia e presenza. Perilli nuovo portiere titolare? No, le sue due partite consecutive non sono una bocciatura per Leali".