Ufficiale Si accende il mercato dello Spezia: dopo Falcinelli ecco anche il terzino Mateju

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Palermo le prestazioni sportive del difensore ceco Ales Mateju, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2024, con obbligo di prolungamento in caso di salvezza.

Classe 1996, esordisce nel calcio professionistico con il club della sua città, il Pribram, nella massima serie ceca, per poi passare nell’estate 2015 al Viktoria Plzen, diventando colonna portante della squadra e contribuendo concretamente alla conquista del titolo, traguardo che gli varrà la chiamata del Brighton appena promosso in Premier League.

Il passaggio al Brescia nella stagione 2018/2019 segna per lui l’approdo nel calcio italiano. Con la maglia delle Rondinelle, in quattro stagioni totalizzerà 96 presenze, conquistando anche la promozione in massima serie e totalizzando nel complesso 96 presenze tra Serie B e Serie A. Il difensore ceco chiuderà poi la stagione 2021/2022 al Venezia, sempre in Serie A, per poi trasferirsi in Sicilia, sponda Palermo, dove nella scorsa stagione il laterale ha messo a referto altre 33 presenze, alle quali si sommano le 17 di questa prima metà di stagione.

Difensore esperto, duttile, capace di svolgere sia il ruolo di laterale destro e sinistro, sia di centrale difensivo, Ales Mateju a 26 anni è pronto ad affrontare la nuova sfida con indosso la maglia bianca numero 37!

Benvenuto Ales!