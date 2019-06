Sondaggio Palermo per Brocchi: pista complicata

Fonte: Sportitalia

Un sondaggio esplorativo per comprendere la fattibilità di un candidato per la panchina del Palermo. Questo il significato di un accostamento difficile come quello di Christian Brocchi alla panchina dei siciliani per la prossima stagione. Profilo apprezzato, certamente, ma legato a doppio filo ad un progetto Monza che non vuole essere abbandonato da chi ci crede così tanto. Per questi motivo la volontà di Brocchi resta quella di onorare il suo contratto con la società di Berlusconi, pur avendo memorizzato l’apprezzamento del Palermo.