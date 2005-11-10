Ufficiale Il Südtirol riparte da Possanzini: il tecnico ha firmato fino al 2028

Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. Davide Possanzini è il nuovo tecnico del SudTirol. Di seguito la nota del club:

"L’FC Südtirol è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Possanzini. Il tecnico cinquantenne ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

All’FC Südtirol Davide Possanzini sarà affiancato da uno staff tecnico composto dal viceallenatore Andrea Massolini, dal collaboratore tecnico Emanuele Suagher, dai preparatori atletici Nicola Pasin e Danilo Chiodi, dal preparatore dei portieri Michele Arcari e dal match analyst Nicolò Brenna.

Matteo Lovisa, direttore sportivo FC Südtirol: “Siamo molto felici che Davide Possanzini abbia scelto di sposare il progetto dell’FC Südtirol. L’accordo pluriennale sottoscritto conferma la grande fiducia riposta nella guida tecnica e nel percorso che intendiamo intraprendere insieme. Ci attende un cammino impegnativo, che vogliamo affrontare con il massimo entusiasmo. Lavoreremo ogni giorno con l’obiettivo di regalare soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi”.

Davide Possanzini, nuovo allenatore FC Südtirol: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura all’FC Südtirol, una realtà estremamente solida, strutturata e organizzata. Ho accolto questa importante opportunità con grande entusiasmo e con forte motivazione. Ringrazio la società, il direttore sportivo Matteo Lovisa e il direttore tecnico Hannes Fink per la fiducia e per la chiarezza con cui mi hanno illustrato il progetto fin dai primi contatti. Non vedo l’ora di iniziare con il lavoro sul campo, con l’auspicio di poter regalare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Davide Possanzini e al suo staff tecnico, augurando a tutti un percorso ricco di soddisfazioni professionali e personali".