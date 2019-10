TMW RADIO - Empoli, Corsi: “Promozione? Attenzione ad Ascoli e Perugia"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha parlato delle rivali per la promozione in Serie A: "Sulla carta ci sono Benevento e Cremonese, ma come al solito ci sarà la neopromossa di turno, ma anche il Perugia e l'Ascoli. Non mi stupirei se una di queste arrivasse prima. - continua Corsi - È partito bene il Pisa, il Pordenone, l'Entella. Tutte dovranno fare i conti con le difficoltà e si dovrà cercare di non sbagliare".