L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Internazionale F.C. le prestazioni sportive di Samuele Longo.

Nato a Valdobbiadene (Treviso), il 12 gennaio 1992, attaccante, Longo ha esordito in Serie A nel maggio 2012 in Lazio-Inter. Successivamente ha indossato le maglie di Espanyol, Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife e Huesca. Nella stagione in corso, prima del suo trasferimento in grigiorosso, ha disputato 15 gare nella Liga spagnola.