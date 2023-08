ufficiale Feralpisalò, colpo in attacco: dalla SPAL arriva il centravanti La Mantia

Come annunciato Andrea La Mantia è un nuovo attaccante della Feralpisalò, club neopromosso in Serie B. Questo il comunicato del club lombardo:

"Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito dalla S.P.A.L., a titolo temporaneo con opzione di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia. L’attaccante, classe 1991, ha firmato un contratto con i leoni del Garda fino al 30 giugno 2024. Ad Andrea, il più cordiale benvenuto a Salò".

Anche se non specificato nel comunicato il giocatore si trasferirà in verdeblù in prestito con diritto di riscatto. La Mantia nella scorsa stagione ha segnato cinque reti in 34 presenze con la maglia della SPAL, ma vanta un ottimo curriculum in Serie B con 56 gol e 17 assist in 181.