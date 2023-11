ufficiale Juve Stabia, risolto il contratto con il ventunenne centrocampista Selvaggio

"La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘02, Stefano Selvaggio. A Stefano vanno i ringraziamenti per quanto fatto e i migliori auguri per il futuro": con questo breve comunicato, alla vigilia della sfida della sfida che domani si giocherà a Taranto alle 18:30, la Juve Stabia annuncia l'addio con il calciatore, che lascia le Vespe campane sostanzialmente da fuori rosa, dopo non essere stai mai impiegato nel campionato in corso che vede per altro la formazione gialloblù in vetta al Girone C di Serie C.