ufficiale SudTirol, arriva un rinforzo per la difesa: Cuomo ha firmato un triennale

vedi letture

Era nell'aria da qualche giorno e ora è arrivata anche l'ufficialità: Giuseppe Cuomo è un nuovo difensore del SudTirol. Il classe '98 andrà a prendere il posto di Curto che è destinato a trasferirsi al Como. Questa la nota biancorossa:

"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Cuomo. Il difensore, 25enne ha firmato un contatto triennale con il club biancorosso, con scadenza prevista il 30 giugno 2026.

Nato a Vico Equense in provincia di Napoli il 2 febbraio 1998, 190 centimetri per 79 kg di peso forma, Giuseppe Cuomo è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Nocerina, nel 2014 passa al Crotone con cui debutta fra i professionisti il 12 marzo 2017 subentrando nei minuti finali dell'incontro di Serie A perso 3-0 contro il Napoli. Nel gennaio 2018 viene ceduto in prestito al Rende, dove si ritaglia un ruolo da titolare al centro della difesa giocando 14 incontri in Serie C.

Terminato il prestito torna al Crotone, dove viene promosso definitivamente in prima squadra dal club calabrese. Due annate in serie B e al termine della stagione 2019-2020 ottiene la promozione in massima divisione due anni dopo l'ultima retrocessione. Poi ancora B con i rossoblù calabresi e, lo scorso, anno la C sempre con i crotonesi.

Complessivamente, con il Crotone ha giocato 14 gare in A, 46 in B con due reti e 28 in C con una rete e un assist.

Nell'agosto 2020 ha ricevuto la prima convocazione da parte della nazionale under-21 italiana, con cui ha debuttato in gara ufficiale il 18 novembre seguente in occasione dell'incontro di qualificazione per gli Europei del 2021.

L’F.C. Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Giuseppe Cuomo e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa".