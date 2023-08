ufficiale Sudtirol, primo contratto da Pro per Kofler: accordo fino al 2028

vedi letture

L’FC Südtirol è lieto di comunicare che il calciatore Raphael Kofler, classe 2005, ha sottoscritto il primo contratto da professionista. Il giovane altoatesino – 18 anni compiuti nello scorso mese di aprile - ha firmato accordo quinquennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Raphael Kofler, nato a Merano il 26 aprile 2005, 193 centimetri di altezza, piede destro, centrocampista centrale-mediano nasce come difensore centrale. Il ragazzo di Parcines è maturato calcisticamente nell’FC Südtirol, in cui milita dall’età di dieci anni e in cui ha percorso tutta la trafila nelle giovanili fino ad approdare alla Primavera-3 arrivando alla finale promozione al termine del campionato 2022-2023. Aggregato alla prima squadra a più riprese durante la scorsa stagione agonistica, ha disputato la sua prima gara dall’inizio con l’FCS in occasione della partita amichevole disputata lo scorso 6 agosto a Bressanone contro i campioni qatarioti dell’Al-Duhail.

Il primo gettone di presenza in una gara ufficiale dall’inizio (e per 86’) è datato invece 14 agosto 2023, in occasione della gara valevole per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa giocata dall’FC Südtirol allo Stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Il debutto in campionato è avvenuto invece il 20 agosto in occasione della prima gara dell’FCS nel secondo campionato di B, quella interna con lo Spezia (3-3). Raphael Kofler, sceso in campo da titolare, ha giocato i primi 45’. In campo da titolare anche nella seconda giornata sul campo di Piacenza contro la Feralpisalò.