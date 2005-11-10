L'ultima idea di Valerio Antonini. Nel mirino ci finisce la Sampdoria

L'ultima idea di Valerio Antonini. Nel mirino ci finisce la SampdoriaTMW
Luca Bargellini
Si torna a parlare, nuovamente, dell'interesse da parte dell'attuale proprietario del Trapani, Valerio Antonini, nei confronti di un club attualmente nei campionati professionistici. In estate l'imprenditore romano era stato accostato al Cesena in Serie B, poi a settembre è stata la volta del Sambenedettese in Serie C, a ottobre del Campobasso sempre in terza serie, e oggi spunta una nuova idea. Con un occhio nuovamente rivolto al torneo cadetto.
Idee blucerchiate
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com Antonini avrebbe, infatti manifestato il proprio interesse nei confronti della Sampdoria. Un'idea concreta che il manager vorrebbe portare avanti, anche se resta da capire se l'attuale proprietà del club blucerchiata aprirà davvero a questa possibilità.