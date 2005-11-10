Valerio Antonini, il cacciatore di club. Dalla Telenovela Trapani all'idea Samp

Dopo l'indiscrezione sull'interesse per la Sampdoria, torna d'attualità la figura di Valerio Antonini, presidente del Trapani. Imprenditore romano, in pochi anni è passato dal commercio internazionale di cereali alla guida di club di calcio e basket, tra promozioni, sanzioni e ricorsi.

Dal grano al calcio

Originario di Roma, Antonini si è formato nell'orbita del gruppo di Pasquale Casillo, ex patron del Foggia di Zemanlandia. Nel 2020 ha fondato la Quanton Commodities, trading house inglese specializzata nel commercio internazionale di cereali. Ha raccontato di un'amicizia con Diego Armando Maradona durata quasi quindici anni. Prima del Trapani aveva già provato a rilevare la Sambenedettese: la trattativa risale ai primi mesi del 2023.

L'ascesa a Trapani

Nel 2023 ha rilevato il Trapani, allora in Serie D, tramite la Sport Invest. Nella prima stagione il club ha dominato il proprio girone, vinto la Coppa Italia di categoria e conquistato la promozione in Serie C. Nello stesso periodo è arrivata anche la Trapani Shark, la squadra di basket promossa in Serie A dopo il successo in A2, mentre nel febbraio 2024 ha acquisito la maggioranza di Telesud.

Sanzioni e retrocessione

Il 29 maggio 2025 il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Trapani otto punti di penalizzazione per irregolarità su IRPEF e contributi INPS. Altri punti sono arrivati nei mesi successivi, fino a una penalizzazione complessiva che nella stagione 2025/26 ha raggiunto quota 25. A gennaio 2026 la Trapani Shark è stata esclusa dalla Serie A di basket, mentre Telesud è finita in liquidazione. A fine aprile è arrivata la retrocessione in Serie D del Trapani, con Antonini che ha parlato di sistema marcio e ha annunciato una richiesta di risarcimento da 150 milioni. Ad agosto il TAR ha respinto le istanze cautelari per la riammissione in Serie C. Il Trapani è ripartito dalla Serie D con ulteriori 5 punti di penalizzazione.

Le tante voci su altri club

Pur essendo ancora al timone del club siciliano (attualmente al terzultimo posto del Girone I di Serie D con 4 punti in otto giornate e altri 5 punti di penalizzazione inflissi) il suo nome è circolato per il Cesena, con tanto di lettera di intenti e club romagnolo che ha escluso trattative, poi per Sambenedettese e Campobasso, con smentite di Matt Rizzetta, numero uno del club molisano. Il 21 ottobre ha annunciato un accordo con un tabloid sportivo londinese per un'inchiesta sul sistema calcio italiano. Ora la Sampdoria.