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Presunte scritture private mai firmate e tentata estorsione: Antonini e il Trapani presentano denuncia-querela

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 22:34Serie D
04.11.2026 22:34Serie D
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini

Non si ferma la battaglia legale di Valerio Antonini, che con il Trapani, club di cui è presidente, ha presentato una denuncia-querela per tentata estorsione.
L'accaduto, è spiegato nel comunicato ufficiale che di seguito riportiamo:

"La FC Trapani 1905 S.r.l. comunica di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Trapani, una denuncia-querela per tentata estorsione. La querela riguarda la Clomy Club SSD a r.l. di Erice, il suo legale rappresentante e chiunque altro risulterà coinvolto.

Il 23 settembre 2026, quattro mesi dopo la fine della stagione, la società ha ricevuto tramite un legale una diffida a pagare 13.500 euro entro sette giorni, con la minaccia di decreto ingiuntivo e azioni esecutive. La richiesta si basa su una presunta scrittura privata del 30 luglio 2025 per l’uso di alcuni campi sportivi. La FC Trapani 1905 non ha mai firmato quel documento. La firma attribuita al Presidente Valerio Antonini non è la sua. Il timbro sul foglio non è quello della società. Il documento è arrivato soltanto come file, e quel file riporta come unica data ( o meglio Metadata ) il 13 agosto 2026, più di un anno dopo la data scritta sopra. In tredici mesi nessuno ha mai chiesto un euro, emesso una fattura o inviato un sollecito. Abbiamo chiesto di vedere l’originale e di verificare le firme. Non abbiamo mai ricevuto risposta.

Alla Procura abbiamo consegnato tutto: il documento, la diffida, l’analisi tecnica del file, le firme autentiche del Presidente, il timbro della società e i nomi dei testimoni. Saranno gli inquirenti ad accertare le responsabilità, e la presunzione di innocenza vale per tutti. Il nostro dovere è difendere la società e chi ci lavora ogni giorno. Il caso Clomy non è un episodio isolato. Il Gruppo Sport Invest, di cui la FC Trapani 1905 fa parte, sta seguendo con i propri legali altre vicende che riguardano le sue società. Tra queste ci sono i fatti del Campo Mokarta di Erice, dove i cancelli sono stati incollati e sono in corso accertamenti delle autorità, e alcune richieste avanzate da ex dipendenti della Trapani For Future e della Fc Trapani. Il Gruppo sta verificando se esistano collegamenti tra questi episodi e si riserva di integrare la querela con ulteriori esposti, mettendo a disposizione della Procura tutto ciò che ha raccolto. La FC Trapani 1905 non paga richieste fondate su documenti che non ha mai firmato, e non lo farà mai. Il Presidente Antonini e le società del Gruppo non si faranno intimidire da pressioni di alcun tipo, da qualunque parte arrivino. Chi pensa di ottenere denaro in questo modo troverà sempre la stessa risposta: una denuncia.

Per rispetto del lavoro della magistratura, la società non rilascerà ulteriori dichiarazioni. Si riserva di agire in ogni sede, anche civile, a tutela della propria immagine".

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