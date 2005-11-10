Da Varnier a Cacciamani e Diakité, la Juve Stabia saluta quattro calciatori
La Juve Stabia ha annunciato l’addio di altri quattro giocatori sui propri canali social. Si tratta di tre prestiti – Cacciamani, Diakité e Burnete – che faranno ritorno ai rispettivi club d’appartenenza e di un giocatore, Varnier, a cui il contratto in scadenza non sarà rinnovato. Questi i comunicati del club gialloblù:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il rapporto contrattuale con il difensore Marco Varnier.
Giunto a Castellammare di Stabia nella stagione 2024/25, Varnier ha vestito la maglia gialloblù per due annate, collezionando complessivamente 43 presenze e 2.782 minuti in campo, con 2 reti realizzate e 1 assist all’attivo. Nel corso della sua esperienza con la Juve Stabia ha inoltre preso parte a 2 gare dei Play Off, totalizzando 105 minuti, oltre a disputare un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.
La società gialloblù desidera ringraziare Marco per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento ai colori sociali dimostrati durante il biennio trascorso a Castellammare, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del centrocampista Alessio Cacciamani, che farà rientro al Torino F.C..
Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Cacciamani ha collezionato 33 presenze, per un totale di 2.331 minuti disputati, mettendo a segno 2 reti e fornendo 4 assist. Il centrocampista ha inoltre preso parte a 3 gare dei Play Off, totalizzando 270 minuti e contribuendo con 2 assist, oltre ad aver disputato un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Alessio per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Salim Diakité, che farà rientro al Palermo F.C..
Arrivato a Castellammare nel mercato invernale, Diakité ha collezionato 12 presenze, per un totale di 769 minuti disputati, a cui si aggiungono 2 presenze e 180 minuti disputati nei Play Off.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Salim per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito dell’attaccante Rares Burnete, che farà rientro all’U.S. Lecce.
Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Burnete ha collezionato 25 presenze, per un totale di 1.045 minuti disputati, mettendo a segno 1 rete e fornendo 2 assist. L’attaccante ha inoltre preso parte a 2 gare dei Play Off, totalizzando 72 minuti e realizzando 1 gol, oltre ad aver disputato un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento a Rares per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".