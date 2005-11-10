Ufficiale Da Varnier a Cacciamani e Diakité, la Juve Stabia saluta quattro calciatori

Il club campano saluta il difensore centrale, in scadenza di contratto, e tre altri calciatori arrivati in prestito che torneranno ai rispettivi club d'appartenenza

La Juve Stabia ha annunciato l’addio di altri quattro giocatori sui propri canali social. Si tratta di tre prestiti – Cacciamani, Diakité e Burnete – che faranno ritorno ai rispettivi club d’appartenenza e di un giocatore, Varnier, a cui il contratto in scadenza non sarà rinnovato. Questi i comunicati del club gialloblù:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il rapporto contrattuale con il difensore Marco Varnier.

Giunto a Castellammare di Stabia nella stagione 2024/25, Varnier ha vestito la maglia gialloblù per due annate, collezionando complessivamente 43 presenze e 2.782 minuti in campo, con 2 reti realizzate e 1 assist all’attivo. Nel corso della sua esperienza con la Juve Stabia ha inoltre preso parte a 2 gare dei Play Off, totalizzando 105 minuti, oltre a disputare un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.

La società gialloblù desidera ringraziare Marco per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento ai colori sociali dimostrati durante il biennio trascorso a Castellammare, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del centrocampista Alessio Cacciamani, che farà rientro al Torino F.C..

Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Cacciamani ha collezionato 33 presenze, per un totale di 2.331 minuti disputati, mettendo a segno 2 reti e fornendo 4 assist. Il centrocampista ha inoltre preso parte a 3 gare dei Play Off, totalizzando 270 minuti e contribuendo con 2 assist, oltre ad aver disputato un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.

La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Alessio per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del difensore Salim Diakité, che farà rientro al Palermo F.C..

Arrivato a Castellammare nel mercato invernale, Diakité ha collezionato 12 presenze, per un totale di 769 minuti disputati, a cui si aggiungono 2 presenze e 180 minuti disputati nei Play Off.

La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Salim per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito dell’attaccante Rares Burnete, che farà rientro all’U.S. Lecce.

Nel corso della stagione di Serie BKT 2025/26, Burnete ha collezionato 25 presenze, per un totale di 1.045 minuti disputati, mettendo a segno 1 rete e fornendo 2 assist. L’attaccante ha inoltre preso parte a 2 gare dei Play Off, totalizzando 72 minuti e realizzando 1 gol, oltre ad aver disputato un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.

La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento a Rares per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".