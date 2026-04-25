Juve Stabia, Varnier: "Crediamo ancora nel sesto posto, sappiamo quanto sia importante"

All’Adriatico termina 1-1 la sfida tra Pescara e Juve Stabia, decisa dalle reti di Insigne e Correia. Al termine del match, il difensore gialloblù Marco Varnier ha analizzato la gara in conferenza stampa: "Una partita dura 90 minuti e spesso sono i cambi a incidere. Sapevamo che sarebbe stata complicata, ma siamo stati bravi a rimetterla in piedi. Crediamo ancora nel sesto posto. Il Pescara, tra le squadre coinvolte nella salvezza, è probabilmente la più tosta: sono fisici e forti nell’uno contro uno, hanno tutte le carte per restare in categoria.

Per quanto riguarda l’episodio con Di Nardo, per me era fallo: ho provato l’anticipo ma sono stato sbilanciato, devo rivederla meglio.

A livello societario cerchiamo di restare concentrati sul campo: dobbiamo chiudere bene il campionato e quello che stiamo facendo può essere importante. Non ci lasciamo destabilizzare, andiamo avanti senza distrazioni.

Sappiamo quanto sia importante la differenza tra sesto e settimo posto: dobbiamo fare più punti possibili e sperare in un rallentamento del Modena. Ci giochiamo tanto".