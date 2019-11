© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arriva la prima chiamata in Under 21 per il difensore del Venezia Nicolò Casale. Che, come riferisce trivenetogoal.it, ha raccontato il suo momento: "Nel pomeriggio c’era stato uno scherzo da parte del nostro team manager su un altro argomento. Quando alla sera mi ha chiamato per dirmi che ero stato convocato in Under 21, ho pensato che fosse un altro scherzo. Quando me l’hanno comunicato ho provato una grande emozione, non me l’aspettavo proprio. Questa convocazione è il risultato del lavoro di questi primi mesi al Venezia, devo quindi ringraziare la fiducia che mi hanno dato Dionisi e il suo staff, ma sono state fondamentali anche le prestazioni della squadra. Non credo che sia sufficiente il rendimento di un singolo: ho realizzato un piccolo passo che fino a lunedì sembrava solo un sogno".