Verona-Catanzaro 2-2, le pagelle: terza doppietta per Mosquera, Pecorino glaciale

Non basta una prova positiva al Verona per dare un calcio alla crisi e avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Con un Catanzaro spesso in apnea, ma concreto sotto porta finisce 2-2 e ora sarà la società a valutare il destino di mister Baroni. Il collega Gorgone, invece, potrebbe aver momentaneamente blindato la propria posizione.

LE PAGELLE DEL VERONA

Perilli 6 - Tre tiri, due gol. E non ha particolari responsabilità. Sullo 0-1 salva su Pecorino.

Zappa 5,5 - L'atteggiamento tattico del Catanzaro gli consentirebbe di spingere di più, ma nel primo tempo si limita al compitino. Meglio nella ripresa.

Calabrese 5 - Il Catanzaro attacca poco, ma lui dà sempre la sensazione di non essere concentrato. Dal 78' Slotsager sv.

Dawidowicz 5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, non un grande inizio di stagione per l'esperto centrale difensivo.

De Battisti 6 - Sin dalla prima partita ha dato la sensazione di avere la personalità giusta per giocare in uno stadio come il Bentegodi e con una maglia che ha un certo peso. Da affinare la tecnica al momento del cross. Dal 78' Cerbone sv.

Iannoni 6,5 - Probabilmente meriterebbe un voto anche più alto, non gli diamo 7 perchè manca ancora un pizzico di lucidità al momento della conclusione a rete. Ma recupera una marea di palloni e conferma di essere un elemento interessante.

Le Borgne 6,5 - Anche lui costantemente in crescita, un calciatore che abbina qualità e quantità e che sta dando un grosso apporto alla manovra. Dal 78' Harroui sv.

Bernede 5,5 - Il meno brillante del terzetto di centrocampo. Vale un po' lo stesso discorso fatto per Zappa: avrebbe spazio per partecipare maggiormente alla fase offensiva, ma si propone poco.

Livramento 6 - Nel primo tempo dà la sensazione di essere particolarmente ispirato e crea costantemente superiorità numerica. Cala nella ripresa. Dal 62' Akale 5,5 - Non un approccio indimenticabile.

Mosquera 7,5 - Terza doppietta in altrettante partite: c'è da aggiungere altro? Un incubo per tutta la retroguardia giallorossa.

Sarr 7 - Non segna, ma disputa forse la miglior prestazione di quest'avvio di stagione. Ispiratore in occasione delle due reti di Mosquera, più volte vicino alla gloria personale. Dal 66' Frese 5,5 - Si è visto poco, ma era al rientro dopo tanto tempo.

Allenatore Baroni 6 - Numeri e classifica giustificano le voci di un esonero, ma proprio stasera si può dire poco sulla prestazione della sua squadra.

LE PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 6 - Un ottimo intervento su Sarr e qualche uscita puntuale consentono alla sua squadra di restare a galla fino alla fine.

Imperiale 6 - Ingaggia con Livramento un duello molto interessante, Protagonista assoluto in occasione della rete dello 0-1. Nella ripresa c'è da stringere i denti e presidia con bravura la zona di competenza.

Antonini 6 - Per larghi tratti della gara i calciatori del Verona sbucano da tutte le parti e lui ci mette spesso una pezza a protezione della porta.

Ruggero 5 - Per due volte è risolutivo in piena area piccola, ma è sfortunato protagonista in occasione di entrambe le reti di Mosquera. Serata difficile.

Candela 6,5 - In conferenza stampa il ds Polito lo aveva difeso da critiche effettivamente ingenerose. Lo ripaga con un gol e con un salvataggio determinante.

Mosti 5 - Non entra mai in partita e soffre i ritmi superiori dei dirimpettai in maglia gialloblu. Dal 46' Tchaouna 6 - Niente di eccezionale, ma almeno combatte e consente alla squadra di alzare il baricentro.

Petriccione 5,5 - Anche per un calciatore del suo spessore è complesso contenere le sfuriate dei padroni di casa, a tratti fatica in interdizione. Gestisce bene il finale mettendoci qualità.

Giovane 5 - Perde la marcatura su Mosquera in occasione del gol dell'1-1. Episodio che lo condiziona. Dal 62' Alesi 6 - Mezz'ora di battaglia, impatto positivo.

Di Francesco 5,5 - Primi 10-15 minuti da protagonista: prima una grande diagonale difensiva, poi un paio di sgroppate interessanti. Poi cala e viene sostituito nella ripresa. Dal 71' Pafundi 6 - Conquista con bravura il rigore, nel finale poteva gestire meglio qualche pallone.

Iemmello 5 - Il "non" gioco della squadra penalizza gli attaccanti, ma comunque non ha brillato nelle rare occasioni in cui avrebbe potuto sfruttare gli spazi a disposizione. Esce sul 2-1 ed è scelta che farà discutere. Dal 71' Arditi sv.

Pecorino 6,5 - Conferma di essere un attaccante molto interessante e con movimenti da rapace dell'area di rigore. Sfiora lo 0-2, poi conqusita e trasforma il rigore del definitivo 2-2.

Allenatore Gorgone 6 - Quanto coraggio ha avuto quando ha deciso di togliere il capitano sul 2-1 e con un esonero che sembrava imminente? Il destino gli restituisce quanto aveva perso immeritatamente nelle gare precedenti. Gioco deficitario, ma c'è stata reazione dopo la brutta figura della settimana scorsa.