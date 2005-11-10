Vicenza, Costa: "Abbiamo voglia di fare punti e rimetterci in gioco"

Filippo Costa, difensore del Vicenza, è stato intervistato da Il Sannio Quotidiano in vista della sfida con il Benevento. Costa parte dal momento del Vicenza:

“Siamo partiti come tutti speravamo, raccogliendo quello che ci si aspettava. Ci teniamo stretti i nostri cinque punti e faremo il massimo già da sabato per muovere ancora la classifica.

Non è stata una partita felice, speravamo in un altro risultato. Stiamo lavorando al massimo per farci trovare nelle migliori condizioni possibili e disputare una grande prestazione. Sappiamo quanto sia importante questa gara: veniamo da una sconfitta e abbiamo tanta voglia di rimetterci in gioco. Faremo il massimo per arrivare pronti.

Il campionato è diventato molto più fisico e, anche con la regola dei cinque secondi, le gare sono più intense. Mi piace di più: ci sono meno perdite di tempo e chi è in svantaggio ha la possibilità di giocarsela fino alla fine.

È una Serie B molto livellata. Ci sono squadre forti, ma non c’è una partita in cui si affrontano Davide e Golia: tutti possono giocarsela contro tutti.

Fa piacere partire bene, ma i conti si fanno alla fine. I valori delle altre squadre, comprese quelle più blasonate o retrocesse dalla Serie A, verranno fuori nel corso della stagione".

Questa invece l'analisi di Costa sul Benevento, prossimo avversario in campionato.

"Benevento? È una squadra molto forte, con tante idee e ben allenata. Già l’anno scorso aveva tanta qualità e ne ha aggiunta ancora. Dovremo prepararci bene, perché sarà una partita molto difficile.

Tra tutti i giocatori che c’erano in quel Chievo, penso che Floro Flores sarebbe stato l’ultimo che avrei immaginato come possibile allenatore. Gli vanno fatti i complimenti perché già dall’anno scorso sta raccogliendo tanto e sta facendo molto bene.

Il Benevento ha una proprietà forte come la nostra ed è una realtà molto importante. Ha fatto la Serie A, è stato ai vertici della B e poi, quando retrocedi in C, non è mai facile uscirne. Merito al presidente, che ci ha sempre creduto ed è riuscito a togliersi questa soddisfazione.

Sarà un Vicenza arrabbiato, che venderà cara la pelle. Abbiamo voglia di fare punti e daremo il massimo. Affronteremo una squadra forte, lo sappiamo e la rispettiamo, ma sarà una battaglia sportiva". Le sue parole riportate da calciobenevento.it.