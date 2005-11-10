Costa: "Noi nella storia del Vicenza. Dobbiamo vendere cara la pelle per restare in Serie B"

Il laterale sinistro del Vicenza Filippo Costa nel corso della premiazione al Gran Galà del Calcio svoltasi oggi ad Arezzo ha parlato ai microfoni di TMW della grande cavalcata promozione dello scorso anno e affrontato i problemi dell'avvio di questa: “Un aggettivo solo sarebbe riduttivo per descrivere una stagione in cui siamo entrati nella storia del Vicenza e anche, in piccolo, in quella della Lega Pro perché vincere il campionato con un distacco così ampio dalla seconda non succede tutti gli anni. Fa piacere aver fatto parte di questa grande cavalcata.

Ora il pensiero va alla salvezza

“Bisogna perché abbiamo fatto tanta fatica, io sono qui da quattro anni, a riconquistare la categoria, venderemo cara la pelle e faremo il massimo per tenercela stretta. È il minimo che una piazza come Vicenza e una società come la nostra si merita.

Come vive, lei che è un simbolo della squadra, questo momento?

“Sono dispiaciuto perché quando i risultati non arrivano il morale è basso, però bisogna farsi scivolare tutto addosso e in settimana lavorare forte per andare ad Ascoli a vendere cara la pelle e portare a casa dei punti.