Filippo Costa terzino del Vicenza, commenta così il ko subito con la Carrarese:

"I fischi sono giusti, non è abbastanza quello. Sì è cambiato il modulo ma le cose non sono cambiate, motivo? Sono un insieme di cose, non riesco a trovare una soluzione, c’è massimo impegno, non vogliamo e non dobbiamo mollare. La piazza e la città non si merita questo e dobbiamo dare di più. cosa dovete fare? Dobbiamo lavorare e rimanere compatti senza disunirci, bisogna cominciare a fare punti perché le giornate diminuiscono, oggi era uno scontro diretto. L’intervallo? Ha cercato una reazione d’orgoglio, penso che si sia vista una reazione che ci fa pensare che siamo vivi, dobbiamo parlare poco e fare fatti. Gruppo sopravvalutato rispetto alla categoria? Sinceramente non mi tocca, so il mio valore e so cosa posso dare, il patron può dire quello che posso dare. Fino adesso la piazza è stata anche troppo clemente, ci siamo giocati dei jolly e noi dobbiamo dare il massimo per ripagare la fiducia che ci hanno dato". Le sue parole riportate da Trivenetogoal.