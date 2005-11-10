Vicenza, Costa: "Siamo un'unica cosa con mister e società. Le cose cambieranno"

“Noi siamo insieme tutti i giorni e stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, non è bastato e dobbiamo fare di più. Non c’è un gruppo storico e uno di nuovi, siamo una cosa sola con mister e società, da parte di tutti c’è voglia e intenzione di fare qualcosa di importante”. Il laterale sinistro del Vicenza Filippo Costa parla così nel corso della trasmissione “È solo calcio” dell’atmosfera che si respira nel gruppo biancorosso: “Non deve passare il messaggio che c’è tempo e va tutto bene, vedo però un gruppo di lavoro. Società, squadra e mister che sta dando tutto per raggiungere l’obiettivo, questo mi fa stare tranquillo”.

Sull’andamento in queste prime dieci giornate

Il capitano biancorosso poi si sofferma sul cammino in queste prime dieci giornate di campionato: “Sappiamo che è un campionato difficile e la partenza sprint contro il Catanzaro ha un po' illuso, ma siamo compatti e concentrati. Contro il Palermo nell’ultima giornata il gol subito nel finale di primo tempo ha cambiato tutto, purtroppo abbiamo sbagliato qualche scelta finale e non siamo riusciti a raddoppiare. - prosegue Costa come riporta Trivenetogoal.it - Le altre neopromosse? Due anni fa guardare il Padova non ci ha portato nulla per cui dobbiamo pensare solo a noi perché possiamo determinare il nostro futuro e sono convinto che le cose cambieranno e torneremo a fare punti”.

Sulla concorrenza a sinistra

Infine Costa si sofferma sul fatto di non avere più il posto da titolare come avvenuto invece lo scorso anno: “La vivo in modo sereno, prima ero solo io a sinistra. Ora con Corazza c’è anche un modo per dare qualcosa in più durante gli allenamenti; inconsciamente se non ci sono alternative è diverso. In serie B è giusto che tutti abbiano il doppione”.