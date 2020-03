Allarme Coronavirus, Ds Padova: "Fermarsi e ripartire in blocco. Al via, forse, l'11 marzo"

Come riferiscono i canali ufficiali del Padova, il Ds biancoscudato Sean Sogliano, parlando con la stampa locale (Il Mattino di Padova, Il Gazzettino e Corriere del Veneto) si è così espresso in merito al blocco dei campionati per l'allarme Coronavirus: "Io sono tra quelli che pensano che, quando ci si deve fermare, occorre farlo tutti quanti insieme. Ci si ferma e poi si riparte in blocco. Capisco che non sia facile fermare l’Italia intera ed è giusto che ci sia un solo organo che prenda le decisioni. Non è semplice, ma non stiamo parlando solo di sport ma anche di salute e ordinanze politiche. Per cui non possiamo far altro che prendere atto di quello che decide la Lega e sperare di rientrare in campo il prima possibile. Io credo che mercoledì 11 torneremo in campo e ci stiamo preparando per questo".