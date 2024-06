Ufficiale Arezzo, risoluzione consensuale del contratto con Giacomo Risaliti

SS Arezzo comunica di aver trovato l’accordo con Giacomo Risaliti per la risoluzione consensuale del contratto. Ringraziando Giacomo per le due stagioni in amaranto, gli auguriamo le migliori fortune per il futuro.

Risaliti (22), difensore centrale nativo di Prato, chiude dunque l'avventura in amaranto dopo due stagioni per un totale di 57 presenze e ben dieci gol all'attivo.