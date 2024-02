Ufficiale Arzignano Valchiampo, l'ultimo colpo di mercato è Menabò: arriva dalla Torres

L'ultimo colpo di mercato dell'Arzignano Valchiampo ha il volto di Simone Menabò. Attaccante classe '98 arriva in Gialloceleste a titolo definitivo dalla Torres (Serie C – Girone B) firmando fino al 2025 con opzione per la stagione 25/26.

Originario di Chivasso, comune della città di Torino, è cresciuto nel settore giovanile granata. A Sassari quest'anno l'esordio tra i Professionisti dopo aver calcato da protagonista i campi di Eccellenza e Serie D. Suo il premio di miglior attaccante nella 10^ edizione di "D Club", contest ideato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Nella stagione 22/23, infatti, con i colori del Bra ha segnato 20 reti in 42 presenze.

Con 1 metro e 93 di altezza, è chiamato il gigante piemontese.