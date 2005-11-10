Bari, Rastelli: "Non ci siamo mai nascosti, il nostro obiettivo è riportare il club in B"

Massimo Rastelli presenta in conferenza stampa la sfida tra Bari e Casertana, sottolineando l'importanza dei tre punti dopo il pareggio contro il Crotone. Il tecnico biancorosso ha parlato anche della crescita di Prisco ed Esposito e della lotta per il primo posto, come riportato da TuttoBari.com.

Bari, Rastelli: "Con la Casertana gara importantissima"

"È una gara importantissima. Dopo il pareggio col Crotone non possiamo permetterci di allontanarci ancora di più. Prisco ed Esposito stanno lavorando sodo e stanno crescendo. Avranno tempo e modo per darci una mano.

Ci siamo dovuti adattare settimana dopo settimana. Mi auguro che riuscire a lavorare con il gruppo al completo renda le cose più semplici. Contro i pitagorici si è vista una squadra poco brillante, poi abbiamo perso anche lucidità sotto l'aspetto tecnico. Sono partite che non dovrebbero capitare, ma si guarda avanti".

Rastelli sulla lotta al primo posto: "Il nostro obiettivo è la Serie B"

"Noi obbligati a vincere? Non ci siamo mai nascosti. Il nostro obiettivo è riportare il Bari in B. Noi, Catania e Salernitana abbiamo dichiarato di voler vincere: noi siamo avanti a Catania e Salernitana. Poi ci sono sempre le sorprese, anche negli altri gironi, con il Cittadella. L'unica che sta rispettando il pronostico è lo Spezia.

All'inizio ci sono delle squadre che possono prendere un po' di vantaggio e le altre devono rincorrere, come stiamo facendo noi".