Massimo Rastelli, tecnico del Bari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Catania. Queste le sue parole riportate da TuttoBari

"È uno scontro diretto tra due squadre costruite per vincere il campionato. È una partita determinante per il prosieguo del nostro percorso. Abbiamo recuperato tutti gli effettivi, restano fuori solo Grgic e Spadavecchia. Noi scendiamo sempre in campo per vincere. Puntiamo sempre al massimo della posta in palio. Ci immedesimiamo nell'umore di un avversario ferito che cercherà di indirizzare la partita in un certo modo per portare i tifosi dalla propria parte. Sappiamo che giocheremo in uno stadio infuocato. Infatti le prestazioni del Catania in casa sono superiori rispetto all'andamento altalenante nelle trasferte".

Rastelli parla così di Gomez, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane: "Gomez sta cercando di trovare la miglior condizione. Lui ci mette più tempo rispetto ad altri nel recuperare pienamente. È straordinario nell'impegno e nella dedizione. È ben consapevole di dover crescere per poterci dare una mano".

Il tecnico del Bari si concentra sulla sfida col Catania: "Mi aspetto una condotta di gara molto simile a quella di Salerno. Naturalmente mi auguro un epilogo diverso. Sia noi che il Catania abbiamo calciatori di qualità per fare il salto di categoria. Loro hanno avuto un percorso più accidentato del nostro, riuscendo comunque a recuperare punti quando noi abbiamo un po' balbettato".

Per Rastelli Darboe è una risorsa imprescindibile: "Darboe è un giocatore forte. Presenta caratteristiche che mancano al nostro centrocampo. Quando è indisponibile, sentiamo particolarmente la sua assenza".

Cosa manca per colmare il gap con il Potenza? Rastelli risponde così: ​​​​​​"Dobbiamo essere più incisivi e precisi negli ultimi sedici metri. In questa zona del campo siamo meno potenti rispetto al Potenza, che è un cecchino infallibile".