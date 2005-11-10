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Bari, Rastelli carica il derby contro il Foggia: "Serve la giusta tensione, pensiamo a noi"

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 23:49Serie C
13.11.2026 23:49Serie C
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Il tecnico alla vigilia del derby: "Serve la giusta tensione". Grgic out per affaticamento, Colangiuli in corsa. Sul Foggia: "Dovremo limitarne l'ardore"
FotoTUTTOmercatoWEB

Il derby per ritrovare continuità e dare un segnale importante anche nella corsa al vertice. Il Bari si prepara ad affrontare il Foggia nella 14ª giornata del Girone C di Serie C, in una sfida che va oltre i consueti tre punti per il significato che riveste per entrambe le tifoserie. Alla vigilia, Massimo Rastelli ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, sulle difficoltà da superare e sulle caratteristiche dell'avversario, allenato da un tecnico che conosce bene: Gaetano Auteri.

IL DERBY E LA GIUSTA TENSIONE

Rastelli sa bene che una partita del genere richiede un'attenzione particolare anche dal punto di vista emotivo. "È un derby sentitissimo dalle tifoserie e questo è un elemento ulteriore che fa capire l'importanza della partita - si legge su TuttoBari -. È stata una settimana positiva, i ragazzi hanno lavorato con concentrazione e arriveremo pronti. Ci sono tre punti in palio, ma dal punto di vista emotivo sarà una gara diversa. Serve arrivarci con la giusta tensione, senza che ce ne sia troppa. Dovremo scendere in campo con grande convinzione sin dai primi minuti".

IL PROBLEMA DEI GOL E LA CONTINUITÀ DA RITROVARE

Uno degli aspetti sui quali il Bari deve necessariamente migliorare è la produzione offensiva. La squadra è attualmente il decimo attacco del Girone C e il tecnico non cerca alibi, pur individuando alcuni segnali incoraggianti nell'ultima uscita.
"I numeri non mentono. Lunedì abbiamo creato tantissimo rispetto ad altre gare e questo è importante, perché se continuiamo a essere pericolosi qualche gol in più arriva. Solo attraverso il lavoro e il miglioramento della condizione potremo modificare questa statistica".
Non soltanto la finalizzazione, però. Rastelli individua nella continuità di rendimento durante i novanta minuti un altro passaggio fondamentale per la crescita della squadra: "Ci sono stati momenti in cui siamo partiti benissimo e abbiamo finito in calando, e viceversa. Nell'ultimo periodo stiamo pagando a caro prezzo le minime sbavature. Deve migliorare la fase di continuità all'interno della stessa partita: non ci siamo sempre riusciti, ma quando lo abbiamo fatto sono arrivati i tre punti".

GRGIC OUT, COLANGIULI PUÒ PARTIRE TITOLARE

Per quanto riguarda le disponibilità, l'unica assenza certa comunicata dall'allenatore è quella di Grgic, fermato da un leggero affaticamento. Ci sono invece possibilità di vedere dal primo minuto Vincenzo Colangiuli, che si sta giocando le proprie opportunità anche in vista delle scelte di centrocampo: "L'unico che non sarà convocato è Grgic per un leggero affaticamento. Davide mi mette in difficoltà, come sempre, ed è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio".
Rastelli ha poi affrontato il tema del rendimento degli esterni offensivi, spesso chiamati a svolgere compiti differenti rispetto alle proprie caratteristiche: "Più che di coraggio, c'è da sfruttare le reali caratteristiche dei calciatori e metterli nelle condizioni di esprimersi al massimo, laddove loro devono metterci qualcosa in più".
A proposito delle soluzioni tattiche, il tecnico ha sottolineato la duttilità della propria rosa, tornando anche sul 3-4-2-1 utilizzato nella trasferta di Picerno e sulla possibilità di impiegare Mattia Esposito da trequartista: "Questa squadra può fare tutti i sistemi: ha elementi duttili. Esposito da esterno dà delle cose, da trequartista altre, e magari con più efficacia".

IL FOGGIA DI AUTERI E IL RISPETTO PER L'AVVERSARIO

Dall'altra parte ci sarà un Foggia che, nonostante un campionato caratterizzato da qualche difficoltà, conserva individualità e qualità sulle quali Rastelli invita a prestare particolare attenzione. Il tecnico biancorosso conosce personalmente Gaetano Auteri e sa cosa aspettarsi dalle sue squadre.
"Conosco Gaetano da tanti anni: ci siamo affrontati ed è uno degli allenatori più esperti. Le sue squadre sono sempre propositive e l'organico del Foggia è di tutto rispetto. Era partito bene, poi ha attraversato momenti di difficoltà, ma rimane una squadra con individualità importanti. Dovremo limitarne l'ardore".

IL POTENZA SCAPPA, RASTELLI PREFERISCE GUARDARE IN CASA PROPRIA

Attualmente il Bari occupa la seconda posizione con 23 punti, nove in meno rispetto al Potenza, protagonista di una prima parte di stagione particolarmente positiva. Un distacco importante, ma che non induce Rastelli a cambiare prospettiva rispetto agli obiettivi della propria squadra. Il tecnico ha anche ricordato come il Bari che conquistò l'ultimo campionato di Serie C avesse, a questo punto della stagione, quattro punti in più rispetto alla formazione attuale: "Il Potenza sta facendo un campionato straordinario. Noi siamo secondi e ho letto che il Bari che vinse l'ultimo campionato in C aveva quattro punti in più rispetto a noi. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a mantenerci a certi livelli. Senza l'exploit del Potenza, con sei o sette punti in meno, parleremmo d'altro. La realtà è questa e dobbiamo soltanto pensare a noi stessi, per poi rosicchiare qualche punto".

IL RUMORE INTORNO ALLE SUE PAROLE E LA FIDUCIA NEI SINGOLI

Nel corso della settimana avevano fatto discutere alcune dichiarazioni dello stesso Rastelli sulle ambizioni del Bari e sulla possibilità di puntare alla vittoria del campionato nonostante il vantaggio del Potenza. Il tecnico ha spiegato di non essersi lasciato condizionare dalle reazioni esterne: "Vivo tutto con equilibrio: non mi esalto se le cose vanno bene e non mi deprimo se funzionano meno bene. Non mi faccio condizionare da ciò che si dice, perché so il lavoro che c'è dietro e l'importante è che sia a posto con la mia coscienza".
Infine, un passaggio su due singoli che nelle ultime settimane hanno offerto risposte interessanti. Il primo è Matteo Della Morte, apprezzato per il lavoro svolto anche lontano dalla porta avversaria: "Ha sempre fatto un lavoro a tutta fascia, sacrificandosi nei compiti difensivi al limite dell'area. Sappiamo delle sue doti negli ultimi metri, ma dà l'anima se la squadra è in difficoltà".
Parole positive anche per Bianchi, protagonista con due reti che hanno portato complessivamente quattro punti: "È entrato benissimo, come altri che tante volte hanno inciso. Ha segnato due volte e ci ha portato quattro punti: lo tengo in considerazione".

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