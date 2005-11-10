Alla vigilia della sfida contro il Savoia, Massimo Rastelli, allenatore del Bari, ha presentato l'impegno che attende i galletti. Come riportato da TuttoBari, il tecnico biancorosso ha messo in guardia i suoi dalle insidie dell'incontro, soffermandosi anche sul bilancio dei primi mesi della sua gestione e sulle condizioni di Guido Gomez.

Bari-Savoia, Rastelli mette in guardia i suoi: "Servirà umiltà"

L'allenatore dei pugliesi ha sottolineato le qualità degli avversari, reduci da due successi consecutivi: "Ha grande entusiasmo dopo le due vittorie consecutive. Ti viene addosso, pressa tantissimo ed ha individualità di spicco. Fa dell'aggressività il suo punto di forza, e sa ripartire con velocità. C'è da affrontarli con umiltà, altrimenti andiamo in grande difficoltà".

Rastelli e il bilancio della sua gestione: "Tantissime certezze e pochi dubbi"

Il tecnico biancorosso ha poi fatto il punto sul percorso intrapreso alla guida del Bari, rimandando alla sosta natalizia ogni valutazione più approfondita: "Ho tantissime certezze e pochi dubbi. Ora abbiamo quattro gare e poi, alla sosta di Natale, faremo un mini bilancio a bocce ferme".

Bari, Gomez verso una maglia da titolare? Le parole di Rastelli

Spazio, infine, alle condizioni di Guido Gomez. L'attaccante, condizionato nelle scorse settimane da uno stop, sembra aver ritrovato una buona condizione fisica e potrebbe partire dal primo minuto contro il Savoia. "Per lui, queste gare che ci avvicineranno alla sosta, sono tappe importanti per far vedere che non ci siamo sbagliati nello sceglierlo. Crediamo fortemente in lui. Quando stava acquistando una condizione accettabile, è stato fermo tre settimane. Ma ora lo vedo più brillante e può giocare dall'inizio".