Braglia si autoflagella? Il Gubbio non decolla: "Capire le cose in fretta, sennò la mia presenza è inutile"

Ancora una sconfitta, per il Gubbio, e ancora una sconfitta per il tecnico Piero Braglia, che da allenatore non vince una partita dal 3 novembre 2024, quando allenava il Campobasso che allora batteva la Lucchese. Ventotto gare senza vittorie per il trainer toscano, che ieri ha visto la compagine eugubina cadere contro l'Atalanta U23.

Le parole del tecnico. Trema la panchina?

Nel post gara, queste le parole di Braglia: "Al di là di tutto, io spero e penso si possa far meglio rispetto a quanto ho visto oggi, ma si devono capire bene e in fretta tante cosine, perché le gare determinano la classifica, e questa ora non è proprio bellissima. Si deve capire la soluzione migliore per questa squadra, dalla quale comunque mi aspetto di più. Non voglio più alibi, di quelli non me ne frega nulla, voglio però un equilibrio da portare avanti, perché siamo giunti alla quinta sconfitta consecutiva, e questo non va affatto bene. Adesso vanno capite tante cose, io per primo, altrimenti è inutile la mia presenza qui".

La classifica che piange.

La graduatoria del Girone B di Serie C, dove adesso militano gli umbri, parla di penultimo posto, con all'attivo i 10 punti della gestione Domenico Di Carlo, che fu esonerato con il Gubbio quartultimo. La svolta è più che mai necessaria.