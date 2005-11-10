Il Gubbio ritrova il sorriso grazie al netto successo per 3-0 contro il Vado, conquistando tre punti preziosi nella corsa per uscire dalla zona playout. Al termine dell'incontro, il tecnico Piero Braglia ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi, sottolineando il cambio di atteggiamento rispetto alla precedente sfida contro la Pianese. "La squadra oggi ha fatto un'ottima gara, l'ha interpretata bene, ci sono state delle prestazioni importanti da parte di quasi tutta la squadra. Sono veramente contento dell'atteggiamento che hanno avuto, che era tutto all'opposto di Piancastagnaio. Oggi gli faccio complimenti a tutti perché chi è entrato, chi era in panchina, chi era nel gruppo dei convocati, ma anche gli infortunati che ho visto più felici di chi ha giocato: è sintomo di un gruppo sano che lascia ben sperare".

Braglia sui recuperi e sulle alternative tattiche

Il miglioramento della condizione di alcuni giocatori e il recupero degli indisponibili consentono al tecnico rossoblù di ampliare le proprie soluzioni tattiche. "Erano scelte obbligate in base a chi avevi a disposizione. Adesso, finalmente, in mezzo al campo abbiamo giocatori e possiamo scegliere con che modulo interpretare le partite. Abbiamo elementi che stanno salendo anche di condizione". Sulla sostituzione di Pinato: "Il ragazzo mi ha detto che accusava un fastidio e, quando ti dicono che hanno accusato un fastidio, io li fermo. Non posso tenere in campo un giocatore che, tra le altre cose, era stato ammonito".

Gubbio, Braglia guarda alla Torres: "Credo in questo gruppo"

Archiviata la vittoria contro il Vado, l'attenzione si sposta sulla prossima trasferta di Sassari contro la Torres. Braglia preferisce non fare calcoli, ribadendo la propria fiducia nelle potenzialità della rosa. "Io penso a partita per partita, sperando di poter raccogliere qualcosa in tutte le partite. Io credo in questo gruppo, gliel'ho detto anche prima della partita che io ci credo. Questa è una squadra che, quando è al completo, secondo il mio modesto parere, è una buona squadra. Non da trovarsi laggiù