Un metodo old-school oggi troppo rischioso. Ma il Gubbio non mette in discussione Braglia

Il momento del Gubbio è drammatico, la classifica parla di penultimo posto a quota 7 punti e con sole tre lunghezze di vantaggio dall'ultima in classifica, quella Vis Pesaro però ora in campo contro l'Atalanta U23 per il recupero dell'8ª giornata, ma ancora più drammatico - sempre sportivamente parlando - è il momento de tecnico degli eugubini Piero Braglia, che con quella rimediata ieri ad Altamura in Coppa Italia è arrivato alla 30ª gara personale senza vittorie.

Cosa non sta più funzionando in un allenatore che in passato ha brillato.

L'ultimo successo è da ricercare nel novembre 2024, esattamente il 3 novembre 2024, quando allenava il Campobasso che allora batteva la Lucchese; poi, nonostante panchine all'attivo, il caos. Dovuto probabilmente a un calcio di eccessivo impianto tradizionalista, che non si sposa più con le evoluzioni di quello moderno. Si notano poca solidità difensiva ma anche difficoltà nel mantenere un equilibrio tra i vari reparti, un forte agonismo e tanti duelli fisici che non tengono però conto della tecnica, ma anche la richiesta di una malizia che nei gruppi giovani che si hanno oggi in Serie C non si può logicamente avere; e le squadre faticano, unitamente poi ai continui cambi tattici che propone. Insomma, un metodo old-school che oggi non è più funzionale ma anzi, eccessivamente rischioso.

Non sembrano però esserci nubi sul futuro.

Al momento il Gubbio non sembra intenzionato a un nuovo ribaltone in panchina, ma chiaramente la sfida di domenica contro la Vis Pesaro - che già oggi potrebbe agganciare gli umbri - diventa sostanzialmente vitale. Perdere troppo terreno, anche se il campionato è ancora lungo, rischia di diventare deleterio per l'aspetto mentale.