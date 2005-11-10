Cannavaro fa dietrofront: preferisce rimanere in Uzbekistan. Salta il suo arrivo al Giugliano

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Cannavaro fa dietrofront: preferisce rimanere in Uzbekistan. Salta il suo arrivo al GiuglianoTMW
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Claudia Marrone
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19.10.2026 12:24Serie C
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Proprio questa mattina, avevamo già parlato del possibile approdo di Salvatore Aronica sulla panchina del Giugliano, e sembra adesso sia quella la pista verso cui andrà la società: è infatti saltato definitivamente l'arrivo di Paolo Cannavaro. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il tecnico - attualmente vice di suo fratello Fabio in Uzbekistan -, preferisce proseguire la sua avventura in Nazionale, per potersi giocare almeno la Coppa d'Asia, prevista per l'anno prossimo.
Non resta dunque che attendere che avanzi la trattativa con Aronica, ma di più se ne saprà probabilmente domani; stasera, infatti, i campani scenderanno in campo per il match contro il Foggia.
Fonte: Alessio Alaimo
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