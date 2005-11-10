Dall'esonero nel giorno del suo compleanno al possibile ritorno: il Giugliano sonda Capuano

Una pesantissima sconfitta, quella di ieri in quel di Catania, ma non è questo aspetto quello sul quale deve concentrarsi il Giugliano, ancora alle prese con la scelta del nuovo allenatore. Con l'esonero di Raffaele Di Napoli, infatti, la panchina gialloblù è ancora "libera".

Non si esclude il ritorno di Eziolino Capuano.

Il suo nome era stato fatto anche per il Picerno, ma, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, non è da escludere che l'eclettico allenatore faccia ritorno alla squadra campana, che ha già allenato per parte della scorsa stagione. Il 24 ottobre 2025, poco più di un anno fa dunque, fu tesserato a posto dell'esonerato Mirko Cudini, ma il 19 gennaio scorso - per altro proprio nel giorno del suo compleanno - venne sollevato dall'incarico: 14 gare all'attivo, che non portano allora al cambio di passo sperato.

Da Cannavaro ad Aronica, tutte le complicazioni.

Una panchina dunque ancora da assegnare, ma la società non è stata particolarmente fortunata sotto questo aspetto. Spieghiamo meglio. Inizialmente, post Di Napoli, il prescelto era stato Paolo Cannavaro, attuale tecnico in seconda della nazionale uzbeka, che si sta preparando per la Coppa d'Asia: proprio questo importante impegno, ha frenato il trainer nel risolvere il proprio contratto. Ecco dunque il profilo di Salvatore Aronica, esonerato dal Trapani un mese fa ma ancora sotto contratto con il club: la strada per la risoluzione tra le parti si è messa in salita, e non sembra sbloccarsi, costringendo il Giugliano a guardare altrove. Non resta dunque che attendere.