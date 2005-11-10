Giugliano, frenata per Paolo Cannavaro: per la firma deve liberarsi... da suo fratello
Paolo Lora Lamia
Non è ancora il momento della fumata bianca per l'arrivo di Paolo Cannavaro al Giugliano. Dopo l'esonero di Raffaele Di Napoli, sembrava ormai fatta per l'ingaggio dell'ex difensore. Tuttavia, ancora non ci sono le condizioni per considerare la questione in dirittura d'arrivo.
Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, il principale ostacolo per la chiusura della trattativa riguarda la posizione attualmente ricoperta da Cannavaro. L'ex Napoli e Sassuolo, infatti, svolge il ruolo di collaboratore tecnico della nazionale uzbeka al fianco del fratello Fabio. Per poter approdare sulla panchina del Giugliano sarebbe quindi necessario anche il via libera legato alla sua attuale esperienza con la selezione asiatica. La situazione resta aperta e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.