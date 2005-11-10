Giugliano, Cannavaro prima scelta per la panchina. Ma se salta c'è in pole Aronica

Al netto della gara odierna contro il Foggia, che chiuderà la 10ª giornata del Girone C di Serie C, il Giugliano è impegnato nella ricerca del nuovo tecnico, che sostituirà l'esonero Raffaele Di Napoli. I primi nomi sono già emersi, ma la situazione sembra più intricata del previsto; andiamo dunque a ripercorrerla.

Cannavaro prima scelta, ma se salta c'è in pole Aronica.

Come già avevamo anticipato nei giorni scorsi, sembra ormai tutto fatto per l'approdo di Paolo Cannavaro sulla panchina gialloblù, tanto che, verbalmente, era stato raggiunto anche l'accordo per il contratto (fino a giugno, con opzione); la sua attuale posizione lavorativa, però, ha complicato un po' i piani. Cannavaro è infatti tecnico in seconda della nazionale uzbeka, e sembra in salita la strada che porta alla sua risoluzione contrattuale. I tempi dilazionati, dunque, hanno portato il club a trovare anche un'alternativa, che, stando a quando raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, risponde al nome di Salvatore Aronica, che aveva iniziato la stagione in Serie D con il Trapani ma è stato poi esonerato il 25 settembre. Non resta che attendere.

Antonazzo è tornato sulla scelta di esonerare Di Napoli.

Nella serata di ieri, ha rotto il silenzio il Ds Angelo Antonazzo, che ha così parlato del ribaltone in panchina: "Mister Di Napoli è stato una figura centrale nelle scelte e nella costruzione del progetto tecnico questa estate. Ha sempre goduto della piena fiducia della società e della massima autonomia. Proprio per questo, alla luce del percorso finora intrapreso e secondo noi del valore della squadra, ci aspettavamo qualcosa in più, soprattutto in termini di identità, prestazioni e risultati".