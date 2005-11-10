Casarano, scelto Luciano Zauri per il dopo Di Bari: contratto fino al 2027
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 23:04Serie C
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19.10.2026 23:04Serie C
Sarà Luciano Zauri il sostituto di Vito Di Bari sulla panchina del Casarano: firma fino al 30 giugno 2027, con rinnovo automatico in caso di salvezza.
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Il Casarano ha scelto Luciano Zauri come nuovo allenatore dopo la decisione di interrompere il rapporto con Vito Di Bari. La società rossoblù ha individuato nell'ex tecnico del Campobasso il profilo a cui affidare la squadra per il prosieguo della stagione.
Secondo quanto raccolto da TuttoC.com l'incontro tra le parti si è concluso positivamente, portando alla firma dell'accordo. Zauri ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027, che prevede anche il rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.
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