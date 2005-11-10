Casarano, Zauri carica i suoi: “A Caserta senza paura e con personalità”

Alla viglia della trasferta in casa della Casertana il tecnico del Casarano, Luciano Zauri, ha presentato la sfida del 'Pinto':

"Ciò che è importante è lo spirito con cui i ragazzi sono scesi in campo e hanno affrontato la gara - si legge su TuttoC.com -. Resta un pizzico di rammarico per il risultato finale, ma ci teniamo la prestazione e un punto in classifica che in questo momento fa sicuramente bene. La stagione, fin qui, ci sta mettendo davanti a queste situazioni, ma è chiaro che le condizioni del campo, quando è impraticabile, penalizzano entrambe le squadre. Vorremmo tutti disputare la gara su un terreno di gioco adeguato, ma purtroppo questo non dipende da noi. Casertana? Giochiamo contro una squadra costruita per vincere e che, fin qui, probabilmente, non è riuscita a esprimere tutto il proprio potenziale.

Il valore della formazione non è in discussione e nutriamo massimo rispetto, soprattutto considerando che giocheremo sul loro campo. Noi, però, dovremo andare lì e giocare senza paura, con personalità e consapevolezza dei nostri mezzi. Rispetto alla settimana ideale, abbiamo avuto un giorno in meno, ma ogni allenamento è importante per curare i dettagli e consolidare alcuni aspetti delle nostre gerarchie tattiche. Dispiace non poter contare sulla presenza di Negro: sarà assente Leonetti, ma dovremo essere bravi a trovare le soluzioni migliori per affrontare la partita".