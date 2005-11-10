Casarano, Zauri: "Questa una grande occasione. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso"

A poche ore dall'ufficialità del suo sbarco sulla panchina del Casarano, al posto dell'esonerato Vito Di Bari, Luciano Zauri si è presentato alla stampa locale. Ecco le dichiarazioni raccolte da Antenna Sud:

"Questa è una grande occasione per me, ma consentitemi di rivolgere un pensiero a Vito Di Bari. So bene cosa si prova in questi casi. Lui ha fatto la storia di questa società e nutro grande rispetto nei suoi confronti. Ho accolto questa proposta con grande entusiasmo. Avevo anche altre possibilità, ma ho scelto Casarano perché parliamo di una piazza importante e di una società ambiziosa. Sono una persona che si è fatta da sola, tutto quello che ho ottenuto me lo sono guadagnato nel tempo. Sono ambizioso, ma mai presuntuoso. Arrivo in punta di piedi e con grande rispetto. n questo momento bisogna lavorare soprattutto sul piano mentale. Non sono un allenatore ruffiano e non sono abituato a fare chiacchiere per conquistare i tifosi. Preferisco dimostrare le cose attraverso il lavoro.

Ho visto qualche partita, ma credo che adesso sia sbagliato parlare del recente passato. Ho bisogno di conoscere bene i ragazzi prima di affrontare il discorso relativo ai moduli. I sistemi di gioco devono adattarsi alle caratteristiche dei calciatori e non il contrario. Sono valutazioni che potremo fare dopo una settimana di lavoro".