Casarano, sciolte le riserve per la panchina: incarico affidato a Zauri

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Casarano, sciolte le riserve per la panchina: incarico affidato a ZauriUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 12:06Serie C
autore Claudia Marrone
20.10.2026 12:06Serie C
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Casarano rende noto il nuovo allenatore: la guida tecnica della prima squadra rossoblù è stata affidata a Luciano Zauri.
Questa, la nota:
"La società Casarano Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Luciano Zauri.
Il neo tecnico rossazzurro verrà presentato ufficialmente oggi, alle 16:30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala stampa dello stadio Capozza".
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