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Cavese, pazza idea Coda per il prossimo campionato. Il bomber lascerà la Sampdoria
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Dopo aver conquistato meritatamente la salvezza, la Cavese guarda già al futuro per allestire un organico competitivo e che possa consentire al club di alzare l'asticella in un girone notoriamente complesso come quello meridionale. Il progetto sarà basato ancora una volta sulla valorizzazione dei giovani, ma si proverà ad aggiungere un tassello d'esperienza per reparto. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la pazza idea porterebbe a Massimo Coda, attaccante che concluderà la sua esperienza alla Sampdoria e che non ha mai nascosto il suo desiderio di chiudere la carriera nella squadra della sua città. Possibile un incontro tra le parti già nei prossimi giorni.
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