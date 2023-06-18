Luca Esposito
Drettore di TuttoSalernitana.com e opinionista televisivo, segue in particolare l’attualità della Salernitana, tra notizie, interviste e approfondimenti sul club granata.
notizie di Luca Esposito
Ieri
21:23Lazio, Noslin: "Ringrazio Sarri perchè mi sta dando più spazio. Sono a disposizione della squadra"
21:15Lazio, Sarri: "L'obiettivo era far crescere un gruppo con pochissime chance di lottare per l'Europa"
domenica 3 maggio
12:54Bologna, Fenucci: "Abbinare ambizione e sostenibilità. Negli anni passati avevamo ben abituato"
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
mercoledì 29 aprile
08:34Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata
lunedì 27 aprile
20:57Atalanta, Scamacca: "Dispiace molto aver perso questa partita, ora giocare alla morte per 4 gare"
18:26Atalanta, Scalvini: "La delusione per l'eliminazione in coppa si trasformi in rabbia agonistica"
08:49TMWSalernitana, terzo posto che sa di occasione persa. E' tempo che Iervolino parli alla piazza
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
lunedì 20 aprile
domenica 19 aprile
14:50Cremonese, Giampaolo: "Non è ancora finita. Gol annullato? Baschirotto arriva prima del portiere"
12:30Torino, Maripan: "Con D'Aversa abbiamo assunto l'atteggiamento giusto per chiudere la stagione"
sabato 18 aprile
21:39Juve Stabia-Catanzaro 1-1, le pagelle: Mosti segna solo gol bellissimi, Di Francesco si sblocca
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
mercoledì 15 aprile
lunedì 13 aprile
08:49Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
domenica 12 aprile
sabato 11 aprile
venerdì 10 aprile
giovedì 9 aprile
mercoledì 8 aprile
martedì 7 aprile
09:25Salernitana, Arechi vuoto e Faggiano in discussione. La querelle societaria incide sui risultati
lunedì 6 aprile
19:34Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
domenica 5 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
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