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Luca Esposito

Luca EspositoDrettore di TuttoSalernitana.com e opinionista televisivo, segue in particolare l’attualità della Salernitana, tra notizie, interviste e approfondimenti sul club granata.
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notizie di Luca Esposito
Ieri
08:49TMWSalernitana, cresce l'entusiasmo: Arechi da 15mila per i playoff. Cosmi recupera tutti
domenica 3 maggio
sabato 2 maggio
venerdì 1 maggio
18:10TMWCavese, pazza idea Coda per il prossimo campionato. Il bomber lascerà la Sampdoria
07:10Focus TMWIl miglior undici del ritorno nel girone C: Lescano esalta Salerno
07:05Focus TMWIl miglior undici del ritorno nel Girone B: Esposito, che ci facevi in D?
06:55Focus TMWIl miglior undici del ritorno nel Girone A: Stuckler guida il Vicenza dei record
mercoledì 29 aprile
08:34Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata
08:19Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, la miglior Chiosa di un grande campionato
08:04Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: capolavoro di Galeandro al Tombolato
00:11TMWBarletta, è già futuro: piace l'attaccante Brignola della Ternana
lunedì 27 aprile
08:49TMWSalernitana, terzo posto che sa di occasione persa. E' tempo che Iervolino parli alla piazza
08:04TMWArezzo in festa fino a notte fonda, bus scoperto in città e cena dal presidente Manzo
00:10TMWArezzo, il ds Cutolo punta Iaccarino del Napoli
domenica 26 aprile
sabato 25 aprile
00:06Esclusiva TMWTMW - Crisi Bari, trema la panchina di Moreno Longo
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
mercoledì 22 aprile
07:10Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Achik accende la lotta per il terzo posto
07:05Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Pettinari emblema della dignità della Ternana
06:55Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: la triste felicità di Patanè
lunedì 20 aprile
18:50TMWAvellino, Mario Aiello miglior direttore sportivo emergente. La premiazione a Coverciano
domenica 19 aprile
sabato 18 aprile
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
mercoledì 15 aprile
07:10Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Siatounis dirige l'orchestra del Potenza
07:05Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Capuano capitano di una nave che affonda
06:55Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Iori nella storia dei derby lombardi
lunedì 13 aprile
domenica 12 aprile
sabato 11 aprile
venerdì 10 aprile
giovedì 9 aprile
mercoledì 8 aprile
07:10Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Di Paolo segna due gol da fenomeno
07:05Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: ad Ascoli si parla Milanese
06:55Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: la capolista sbatte sul muro Furlan
martedì 7 aprile
lunedì 6 aprile
domenica 5 aprile
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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