Si conclude il match dell'8ª giornata di C tra Pineto e Reggiana: il risultato premia gli abruzzesi

Doveva completarsi la gara dell'8ª giornata del Girone B di Serie C tra Pineto e Reggiana, allora sospesa al 71' per impraticabilità del campo dovuta ad avverse condizioni metereologiche, e oggi - alle 15.30 - è andato in scena il prosieguo del match, ripreso dal punto dello stop: la formazione di casa conferma il risultato emerso due settimane fa, ovvero la vittoria per 2-0, maturata grazie ai gol di Forte e Pellegrino, arrivati rispettivamente all'11 e al 43' del confronto (CLICCA QUI per il live match di TuttoMercatoWeb.com).

Di seguito, dunque, la classifica aggiornata:

Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto, 19, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Pescara 15, Torres 15, Latina 13, Vado 12, Campobasso 12, Atalanta U23 12*, Pineto 11, Forlì 11, Ostiamare 9, Pianese 8, Sambenedettese 7, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno