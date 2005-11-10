Sono meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento le condizioni del centrocampista Galo Capomaggio dello Spezia. Il classe ‘97 finora sempre titolare nella formazione di mister Turati aveva saltato la sfida contro la Torres nello scorso fine settimana a scopo precauzionale e ora non prenderà parte neanche alla sfida contro il Pineto nel prossimo turno.

Elongazione al soleo destro per Capomaggio

Gli esami a cui si è sottoposto l’argentino hanno infatti evidenziato, come riporta Cittadellaspezia.com, un’elongazione del soleo destro con il giocatore che ha già iniziato il percorso di recupero per non saltare altre gare. Il problema accusato da Capomaggio è di quelli che vanno valutati giorno dopo giorno e che può necessitare di tempi di recupero differenti da un atleta all’altro. Per esempio, sempre restando in casa ligure, il difensore Ales Mateju per un problema simile restò fermo solo qualche giorno, mentre in altre occasioni sono servite anche alcune settimane prima del rientro in campo. Solo nei prossimi giorni si capirà meglio il quadro relativo al centrale di centrocampo che però non sarà rischiato col Pineto.