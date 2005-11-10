Vigilia di Pineto-Pescara, derby abruzzese in programma domani, alle 17:30, allo stadio Mariani-Pavone valido per la 15ª giornata del campionato di Serie C. In conferenza stampa Antonio Buscè, tecnico del Pescara, ha fatto il punto sulle condizioni della rosa e ha commentato l’assenza dei tifosi biancazzurri (fonte Rete8)

Assenze e dubbi

Il quadro dell’infermeria è chiaro per due giocatori: “Letizia e Valzania sono out”. Resta da valutare Filippo Pellacani, che ha avvertito un fastidio all’adduttore: “Farà i controlli e poi capiremo se sarà disponibile o meno ma Nardin sta molto bene ed è pronto. Su Pellacani dico 50 e 50.”

A centrocampo il ballottaggio è aperto, con un favorito: “Per sostituire Valzania possiamo anche dire che c’è il ballottaggio ma Sardo è in vantaggio”. Buscè ha poi spiegato che “D’Ausilio può fare bene il trequartista e ci ha vinto un campionato in quel ruolo anche se prima dell’infortunio stava facendo benissimo l’esterno”. Il tecnico ha parlato anche di Eletu: “Anche Victor Eletu sta meglio ma credo serviranno altri 15 giorni prima di poterlo fare allenare con i compagni".

Il Pineto di Bruno

Sull’avversario Buscè non ha dubbi: “Hanno tanti valori, con Alessandro Bruno in panchina hanno subito pochissimo e hanno grande solidità. Sappiamo che loro faranno la partita della vita, come la fanno tutte le squadre che giocano contro il Pescara. Stimo molto Alessandro, ci conosciamo bene ed era spesso qui con noi prima della chiamata del Pineto".

Il tecnico ha ricordato anche il peso della sfida per la società: “So che anche per il nostro presidente sarà una partita speciale, la vivrà un pò diversamente per questa parentela forte"

Spirito di gruppo e tifosi

Sul momento della squadra: “Noi siamo pronti e vogliamo continuare a fare bene. La squadra si è allenata sempre al massimo, confido nella bravura dei ragazzi e anche la giocata di qualità di un singolo può fare la differenza".

Una parola anche per i tifosi, che non saranno presenti: “Derby senza i nostri tifosi? Mi dispiace molto, è un gran peccato. Loro sanno essere sempre un valore aggiunto".