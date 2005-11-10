Antonio Buscè, tecnico del Pescara, ha commentato così ai microfoni di Rete8 il pareggio per 1-1 contro il Pineto: "Per certi versi sono contento, per altri no. Bisogna sempre essere lucidi e obiettivi. Ci siamo trovati sotto dopo nemmeno un minuto, su un campo difficilissimo. Mi aspettavo una partita di questo tipo perché il Pineto è una squadra che ti fa giocare male.

Poi se vanno in vantaggio, fai fatica a fargli gol. Sono contento per come l'abbiamo riacciuffata, perché a un certo punto sembrava che la sconfitta fosse dietro l'angolo. C'era ancora qualche minuto per ribaltarla, non ci siamo riusciti ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Ci sono tante cose che non sono andate bene, però diamo meriti anche al Pineto".