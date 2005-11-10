Cosenza, Coppitelli prima del Savoia: “Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto”

Vigilia di Savoia-Cosenza, sfida valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Il match è in programma sabato alle 17:30 allo stadio 'Giraud' di Torre Annunziata. Il tecnico dei calabresi Federico Coppitelli ha presentato la gara con un messaggio chiaro: “Domani affrontiamo il Savoia in una partita importante - riporta il Corriere della Calabria -. Sappiamo bene dove ci troviamo in classifica e quanto valga ogni punto in questo momento della stagione. La settimana di lavoro è stata positiva. I ragazzi hanno risposto con impegno e concentrazione. Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto”.

Il Savoia vorrà reagire

L’allenatore del Cosenza non sottovaluta l’avversario, reduce da un ko: “Il Savoia arriva da una sconfitta pesante e vorrà reagire davanti al proprio pubblico. Noi abbiamo abbastanza motivazione per lottare e conquistare la vittoria. Sappiamo cosa significa combattere e siamo determinati a portare a casa un risultato. Credo in questo gruppo. Ho visto crescita, voglia di migliorare e la giusta mentalità”.

“Ogni palla può fare la differenza”

Coppitelli ha poi indicato le chiavi per la trasferta: “Dobbiamo restare compatti, essere aggressivi e precisi. Ogni duello, ogni palla recuperata può fare la differenza. Questo è un momento in cui si costruisce il carattere di una squadra. Andiamo a Torre Annunziata ad affrontare il Savoia con la consapevolezza di poter mostrare buone performance”.