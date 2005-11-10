Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni dopo l'ultima giornata di Serie C. Tra i provvedimenti nei confronti degli allenatori spicca la squalifica di Federico Coppitelli, tecnico del Cosenza, che dovrà scontare due giornate di stop.

Due turni di squalifica per Coppitelli

L'allenatore rossoblù è stato sanzionato per quanto accaduto al 32' del secondo tempo, in occasione di una revisione FVS. Secondo il referto, Coppitelli è uscito dall'area tecnica protestando in maniera plateale, ripetuta e veemente nei confronti dell'arbitro e del quarto ufficiale, impedendo a quest'ultimo di effettuare la revisione.

Per il tecnico del Cosenza sono state disposte due giornate di squalifica effettiva e un'ammonizione, con la sanzione applicata ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva.

Una giornata a Nuti

Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto una giornata di squalifica a Francesco Nuti del Pescara. L'allenatore è stato punito per aver contestato l'operato della quaterna arbitrale al 46' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica e pronunciando parole irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara.